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Экс-сотрудник СБУ предрёк победу Порошенко за счёт фальсификаций

25 Марта 2019 в 14:25
Экс-сотрудник СБУ предрёк победу Порошенко за счёт фальсификаций

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, которй признался в работе на российские спецслужбы, полагает, что на выборах президента Украины 31 марта победит действующий глава государства Петр Порошенко.

Как пояснил Прозоров на пресс-конференции в Москве, это произойдёт за счёт массовой подтасовки итогов голосования. В связи с этим бывший полковник СБУ отметил, что Порошенко имеет богатый опыт фальсификаций, кроме того, он контролирует спецслужбы и все финансовые потоки в стране.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта. Как отмечает «Свободная пресса», согласно последним опросам, Порошенко серьёзно уступает лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому.

За последнего готовы проголосовать 32% избирателей, опрошенных Киевским международным институтом социологии. Порошенко обосновался на втором месте - 17%, замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, её готовы поддержать 12,5% украинцев, имеющих право голоса.

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