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Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в создании тайных тюрем

25 Марта 2019 в 13:45
Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в создании тайных тюрем

Киевский режим создал в районе проведения силовой операции на востоке Украины сеть тайных тюрем. С таким заявлением на пресс-конференции в Москве выступил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он, в частности, уточнил, что одно из таких узилищ оборудовано на аэродроме в Мариуполе.

Как утверждает Прозоров, в этих тюрьмах пытали и убивали людей. Так, по его словам, только за лето и осень 2014 года в мариупольском застенке были заключены до 300 человек. Как отмечает  РЕН ТВ, для конспирации, тюрьму называли «библиотекой», а заключенных — «книгами», рассказал Прозоров.

Кроме того, свои тюрьмы были также и у националистического батальона «Азов». Он, по словам экс-сотрудника СБУ, не подчиняется никому, кроме своего лидера, нынешнего главы МВ Аресна Авакова.

Василий Прозоров также признался, что после событий, который привели к государственному перевороту на Украине в 2014 году, работал на российские спецслужбы.

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