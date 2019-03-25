Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров обвинил киевский режим в причастности к уничтожению над Донбассом в июле 2014 года малайзийского пассажирского самолета Boeing. Об этом Прозоров заявил на пресс-конференции в Москве.

Он выразил уверенность, что нынешний президент Украины Петр Порошенко заранее был в курсе, что это авиалайнер будет сбит над Донбассом. Как отмечают «Известия» , Прозоров также назвал причастных к сокрытию следов осле этой авиакатастрофы.

Этим, по его словам, занимались заместитель главы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и генерал Василий Курбатов, который сейчас занимает должность начальника главного управления разведки министерства обороны Украины.

Экс-сотрудник СБУ считает, что его версию подтверждают действия, которые они предприняли после падения «Боинга».