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Экс-сотрудник СБУ: Киев причастен к гибели малайзийского Boeing

25 Марта 2019 в 13:59
Экс-сотрудник СБУ: Киев причастен к гибели малайзийского Boeing

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров обвинил киевский режим в причастности к уничтожению над Донбассом в июле 2014 года малайзийского пассажирского самолета Boeing. Об этом Прозоров заявил на пресс-конференции в Москве.

Он выразил уверенность, что нынешний президент Украины Петр Порошенко заранее был в курсе, что это авиалайнер будет сбит над Донбассом. Как отмечают «Известия», Прозоров также назвал причастных к сокрытию следов осле этой авиакатастрофы. 

Этим, по его словам, занимались заместитель главы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и генерал Василий Курбатов, который сейчас занимает должность начальника главного управления разведки министерства обороны Украины.

Экс-сотрудник СБУ считает, что его версию подтверждают действия, которые они предприняли после падения «Боинга».

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