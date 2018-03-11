Экс-сотрудник Белого дома назвал причину отказа от кибератаки на Россию

Агентство национальной безопасности США в 2016 году планировало провести масштабную хакерскую атаку на российские сайты, но отказалось от этих планов. Об этом рассказал экс-сотрудник Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниел.

По его словам, хакеры АНБ планировали обрушить российские сайты и нейтрализовать хакера Guccifer 2.0, который взломал почту Хиллари Клинтон и Национального комитета Демпартии. Также АНБ намеревалось заблокировать интернет-ресурс DCLeaks.com, где размещались похищенные у демократов письма.

Дэниел утверждает, что АНБ отказалось от этих планов из боязни, что информация о хакерских атаках просочится в СМИ и «навредит занимавшему тогда пост президента США Бараку Обаме», пишет Газета.ру