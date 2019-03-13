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Экс-сити-менеджер Саратова сдался властям

13 Марта 2019 в 22:17
Экс-сити-менеджер Саратова сдался властям

Бывший глава администрации Саратова Алексей Прокопенко, объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, в связи с недопоставками ОАО «Волжское ТГК» более 507 млн рублей, явился в следственный отдел по Октябрьскому району города, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Следственного управления СКР региона Надежда Волошина.

2 декабря 2014 года бывший градоначальник был объявлен в федеральный розыск.

9 апреля 2015 года суд заочно на два месяца арестовал Прокопенко.

57-летний Прокопенко был главой администрации муниципального образования «Город Саратов» с 2011 по 2013 год.

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