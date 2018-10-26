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Экс-президент Шри-Ланки стал премьер-министром

26 Октября 2018 в 20:46
Экс-президент Шри-Ланки стал премьер-министром

72-летний экс-президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса принял присягу премьер-министра, сообщает «Синьхуа».

Перси Махендра «Махинда» Раджапакса — президент Шри-Ланки с 19 ноября 2005 года по 9 января 2015 года, в 2004—2005 годах — премьер-министр. Один из лидеров партии свободы Шри-Ланки, входящей в Народный альянс.

Как ранее сообщала НСН, президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена подписал указ, согласно которому из-за беспорядков в некоторых районах страны в Шри-Ланке объявлено общенациональное чрезвычайное положение.

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