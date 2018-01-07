Понедельник
08 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Экс-президент Ирана Ахмадинежад арестован за поддержку протестов

7 Января 2018 в 13:02
Экс-президент Ирана Ахмадинежад арестован за поддержку протестов

В Иране арестован бывший президент страны  Махмуд Ахмадинежад. Его обвиняют в поддержке протестов, которые проходили в Иране с 28 декабря.

Как сообщило издающееся в Лондоне арабское издание Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на свои источники, Ахмадинежад в разгар протестных акций посетил город Бушер, где открыто поддержал митингующих. Его заявления власти квалифицировали как «подстрекательство к беспорядкам».

Арест Ахмадинежада состоялся при одобрении верховного лидера Али Хаменеи, пишет РИА Новости.

В четверг экс-президент Ирана Ахмадинежад выступил на митинге в Бушере, где обрушился с критикой на действующего главу государства Хасана Роухани и правительство,  обвинив их в «плохом управлении» и «отдалении от народа».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.