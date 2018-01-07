Экс-президент Ирана Ахмадинежад арестован за поддержку протестов

В Иране арестован бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад. Его обвиняют в поддержке протестов, которые проходили в Иране с 28 декабря.

Как сообщило издающееся в Лондоне арабское издание Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на свои источники, Ахмадинежад в разгар протестных акций посетил город Бушер, где открыто поддержал митингующих. Его заявления власти квалифицировали как «подстрекательство к беспорядкам».

Арест Ахмадинежада состоялся при одобрении верховного лидера Али Хаменеи, пишет РИА Новости.

В четверг экс-президент Ирана Ахмадинежад выступил на митинге в Бушере, где обрушился с критикой на действующего главу государства Хасана Роухани и правительство, обвинив их в «плохом управлении» и «отдалении от народа».