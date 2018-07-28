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Экс-президент Эквадора раскрыл заговор преемника с США по поводу Ассанжа

28 Июля 2018 в 18:56
Экс-президент Эквадора раскрыл заговор преемника с США по поводу Ассанжа

Действующий лидер Эквадора Ленин Морено лицемерит, когда говорит, что будет вести переговоры с США относительно судьбы Джулиана Ассанжа. На самом деле, Морено давно вступило в сговор с американцами и намерен выдать им главного редактора WikiLeaks. Такое заявление сделал журналистам бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа.

«Будьте уверены, что он лицемер. У него уже есть договоренность с США по поводу того, что произойдет с Ассанжем. И сейчас он просто пытается подсластить пилюлю, говоря, что будет вести диалог», — сказал Корреа, слова которого приводит RT.

Корреа напомнил, что убежище в посольстве Эквадора в Лондоне было предоставлено Ассанжу из-за отсутствия гарантий надлежащего расследования. Морено, по своим убеждениям, не поддерживает деятельность Асанжа и WikiLeaks, и не понимает, «в чем заключается проблема», считает Корреа.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж должен будет покинуть посольство страны в Лондоне, где находится с 2012 года, пишет Газета.ру

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