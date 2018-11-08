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Экс-президент Эквадора попросил убежище в Бельгии

8 Ноября 2018 в 21:42
Экс-президент Эквадора попросил убежище в Бельгии

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, которому ранее были предъявлены обвинения в похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды в 2012 году, запросил убежище в Бельгии.

Адвокат политика Кауполикан Очоа заявил, что власти Бельгии еще не приняли решения по обращению, передает ТАСС.

Как ранее сообщала НСН, суд Эквадора принял решение о помещении под стражу экс-президента Рафаэля Корреа. Корреа находится сейчас в Бельгии, где проживала долгое время его семья. В середине июня он был привлечен к судебному процессу в Эквадоре по делу о похищении экс-депутата Фернандо Бальды. Сам Корреа считает, что привлечен к процессу без каких-либо доказательств.

Рафаэль Висенте Корреа Дельгадо — государственный и политический деятель Эквадора, президент Эквадора с 2007 года по 2017 год. Доктор экономики (2001), выпускник Университета Иллинойса (США). Преподавал экономику в Университете Сан-Франциско-де-Кито. Занимал пост министра экономики и финансов с 20 апреля 2005 по 9 августа 2005 года. С 1 марта 2018 год ведущий политического ток-шоу «Разговор с Корреа» на телеканале RT на испанском языке.

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