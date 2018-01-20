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Экс-президент Бразилии хочет вернуться в кресло

20 Января 2018 в 08:33
Экс-президент Бразилии хочет вернуться в кресло

Экс-президент Бразилии Фернанду Колор ди Мелу, ушедший в свое время с этого поста за коррупцию, заявил, что снова хочет возглавить страну, передает РИА «Новости».

Всеобщие выборы в Бразилии запланированы на октябрь 2018 года

68-летний Фернанду Афонсу Колор ди Мелу — бразильский государственный и политический деятель, президент Бразилии в 1990—1992 годах. Подал в отставку после того, как парламент принял решение о его импичменте.

В 2000 году Колор ди Мелу выставил свою кандидатуру на пост мэра Сан-Паулу. Однако на момент подачи заявления в отношение него действовало решение суда, и его кандидатура была снята с выборов. В 2002 году он баллотировался на пост губернатора штата Алагоас, но проиграл выборы действующему губернатору, Роналду Лессе. В 2006 году, получив 44 % голосов избирателей и победив Лессу, Колор ди Мелу был избран в сенат от штата Алагоас.

На выборах губернатора штата Алагоас 3 октября 2010 года набрал 28,8 % голосов и, заняв третье место, не прошёл во второй тур

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