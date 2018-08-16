Экс-президент Армении заявил о возвращении в политику

Скорое возвращение в политику анонсировал экс-президент Армении Роберт Кочарян, сообщает «Еркир Медиа». Бывший лидер республики, занимавший пост с 1998 по 2008 год, также выразил беспокойство по поводу внешней политики своей страны.

«Можете считать, что я уже вернулся», — ответил Кочарян на вопрос о планах по поводу политической деятельности.

Он подчеркнул, что его беспокоит позиция новых властей Армении, согласно которой весь мир должен адаптироваться к новой ситуации в республике.

Напомним, ранее Кочарян был отпущен решением апелляционного суда из-под ареста по делу «1 марта».