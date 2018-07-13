Экс-премьер Пакистана арестован в аэропорту

Полиция Пакистана арестовала экс-премьера страны Наваза Шарифа, который был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, сразу после его возвращения на родину, передает Интерфакс.

Шариф возвратился в страну вместе со своей дочерью Марьям. Полиция арестовала их в Международном аэропорту Лахор и конфисковала паспорта.

Наваз Шариф и его дочь будут отправлены в тюрьму в районе Адиала близ Исламабада.





68-летний Миан Мохаммад Наваз Шариф — пакистанский политик и бизнесмен, лидер Пакистанской мусульманской лиги (Наваза Шарифа), четырежды премьер-министр Пакистана.



28 июля 2017 года был отстранен от должности Верховным судом Пакистана по результатам антикоррупционного расследования, инициированного после утечки конфиденциальной информации панамской компании Mossack Fonseca в апреле 2016 года. Опубликованные документы указывали на то, что его дети владеют несколькими офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах. В отношении бывшего премьер-министра суд постановил возбудить уголовное дело.

6 июля 2018 года находящийся в Великобритании Наваз Шариф был заочно приговорён в Пакистане к десяти годам тюрьмы и штрафу в размере 10,6 млн долларов по обвинению в коррупции.



