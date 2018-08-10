Экс-премьер Малайзии предстанет перед судом

Высший суд Куала-Лумпура объявил, что судебное разбирательство по обвинениям бывшего премьер-министра Наджиба Разака в коррупции, злоупотреблении доверием и отмывании денег будет проводиться 12-28 февраля и 4-29 марта 2019 года, передает «Синьхуа».

Разаку предъявлены обвинения в коррупции, злоупотреблении доверием и отмывании денег. Все эти семь пунктов обвинений связаны с компанией SRC International -- бывшим отделением государственного инвестиционного фонда 1MDB. Н. Разак обвиняется в получении 42 млн ринггитов во время нахождения на постах премьер-министра и министра финансов.

65-летний Мохд Наджиб бин Тун Хаджи Абдул Разак — малайзийский государственный и политический деятель, премьер-министр Малайзии с 3 апреля 2009 года по 10 мая 2018 года, председатель партии «Объединённая малайская национальная организация» с 26 марта 2009 года. Сын второго премьер-министра Малайзии Абдула Разака и племянник третьего — Хуссейна Онна.

Окончил Ноттингемский университет в 1974 году. В 1976 году в возрасте 23 лет стал депутатом парламента Малайзии от ОМНО, став самым молодым его депутатом за всю историю, а уже в 1978 году стал заместителем министра энергетики, телекоммуникаций и почт. В 1988 году возглавил молодёжную организацию партии, в 1993 году стал одним из её шести вице-председателей.

В 2004—2008 годах — министр финансов, в 2008—2009 годах — министр обороны.

После отставки премьер-министра страны Абдуллы Ахмада Бадави избран новым лидером ОМНО и возглавил правительство. После победы правящего блока на выборах 5 мая 2013 года сохранил пост премьер-министра. В 2015 году правительство Разака вошло в десятку самых эффективных правительств мира по версии ВЭФ.

Потерял власть в результате выборов 2018 года. 3 июля 2018 года был арестован в ходе расследования коррупционного скандала. Разак был выпущен под залог, эквивалентный 250 тысячам долларов США.