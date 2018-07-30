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Экс-посол США в России посетовал на ущерб научной карьере от контрсанкций

30 Июля 2018 в 08:54
Экс-посол США в России посетовал на ущерб научной карьере от контрсанкций

Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол заявил о разрушительном воздействии на его научную карьеру российских контрсанкций, пишет «Газета.ру».

По его словам, все его работы касались России, а теперь из-за внесения в санкционный список его фамилии он не может посещать страну для дальнейшего изучения, отмечает Ura.ru.

Майкл Макфол был послом США в России с 2012 по 2014 год. Последние 30 лет, по его словам, он вёл научную деятельность, изучая Россию. Сейчас въезд в страну ему запрещён из-за «целенаправленного ущерба российско-американским отношениям», отмечают Argumenti.ru.

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