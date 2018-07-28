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Экс-посол США обвинил Красную армию во вторжении на Украину

28 Июля 2018 в 10:53
Экс-посол США обвинил Красную армию во вторжении на Украину

В 2014 году на территорию Украины вторглась Красная армия, которая помешала Киеву «забрать Донбасс обратно». Такие обвинения выдвинул в эфире одного из телеканалов бывший посол США в Киеве Джон Хербст.

«В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», —  заявил Хербст, слова которого приводит РИА Новости.

В Сети слова экс-посла США на Украине подняли на смех. Некоторые пользователи предположили, что дипломат просто «года попутал». Кто-то высказался более грубо, назвав Хербста «безграмотным идиотом».

Рабоче-крестьянская Красная армия существовала в России с 1918 по 1946 годы. Затем она была переименована в Советскую армию. Это название просуществовало до 1993 года, после чего появились Вооруженные силы Российской федерации, пишет RT.

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