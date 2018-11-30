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Экс-посол США на Украине предсказал России поражение в Донбассе

30 Ноября 2018 в 09:04
Экс-посол США на Украине предсказал России поражение в Донбассе

Бывший посол Соединенных Штатов на Украине Джон Хербст заявил, что у России нет возможности  выиграть конфликт на Донбассе, пишет «Лента.ру».

В то же время, пояснил Хербст, Вашингтон справится  со своей задачей, которая заключается в том, чтобы заставить Москву отказаться от вмешательства в ситуацию на Украине.

«Не так важно, когда это случится — через два года, три или через пятнадцать. Этот конфликт России не выиграть», — заявил бывший посол.

Ранее в Кремле заявили, что ведение военного положения в ряде украинских территорий из-за инцидента в Керченском проливе может привести к эскалации ситуации в Донбассе. Советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что не исключает готовящейся Киевом провокации в Донбассе с использованием химоружия и привлечением зарубежных спецслужб. 

Напомним, что вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с весны 2014 года. 

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