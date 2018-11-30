Экс-посол США на Украине предсказал России поражение в Донбассе

Бывший посол Соединенных Штатов на Украине Джон Хербст заявил, что у России нет возможности выиграть конфликт на Донбассе, пишет «Лента.ру».

В то же время, пояснил Хербст, Вашингтон справится со своей задачей, которая заключается в том, чтобы заставить Москву отказаться от вмешательства в ситуацию на Украине.

«Не так важно, когда это случится — через два года, три или через пятнадцать. Этот конфликт России не выиграть», — заявил бывший посол.

Ранее в Кремле заявили, что ведение военного положения в ряде украинских территорий из-за инцидента в Керченском проливе может привести к эскалации ситуации в Донбассе. Советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что не исключает готовящейся Киевом провокации в Донбассе с использованием химоружия и привлечением зарубежных спецслужб.

Напомним, что вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с весны 2014 года.