Экс-помощница Елизаветы Глинки пожаловалась в СК на фонд Доктора Лизы

Бывшая помощница погибшей в авиакатастрофе Елизаветы Глинки подала жалобу в Следственный комитет России из-за «нецелевого расходования средств» в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы». Наталья Авилова сообщила телеканалу «Дождь», что написала жалобу в начале 2018 года, когда еще была сотрудником благотворительного фонда. По ее словам, она не получала никаких отчетов о том, на что идут средства организации. По данным Авиловой, речь идет о 20 млн (женщина не уточнила, в какой валюте). Эти средства были привлечены ею от спонсоров, а также физических и юридических лиц и после проведения телемарафонов.

После гибели в декабре 2016 года Елизаветы Глинки в авиакатастрофе фонд возглавила журналистка Ксения Соколова.