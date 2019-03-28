СМИ: Экс-полпред президента РФ Ишаев задержан в Москве

Бывший полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве. Как передает Газета.ру , об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник, близкий к следствию. О мотивах задержания пока не уточняется.

С 1991 года Ишаев занимал должность губернатора Хабаровского края, в апреле 2009-го был назначен полпредом президента Дмитрия Медведева в ДФО.

В мае 2012 года Ишаев перешёл руководить вновь созданным министерством по развитию Дальнего Востока. В конце августа 2013 чиновника лишили всех должностей. После этого он исполнял обязанности советника компании «Роснефть» в ранге вице-президента. Виктрр Ишаеве - академик Российской академии наук.

Ранее стало известно о проведении обысков в администрации Хабаровского края. Как отмечает Ura.ru , Ишаев может проходить по делу о злоупотреблениях при лесозаготовках.По информации РЕН ТВ , сотрудники правоохранительных органов проводят также обыски по адресам Ишаева и его родственников.



