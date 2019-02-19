Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков освободился из колонии в Мордовии. Как отмечает RT, об этом рассказал адвокат Андрей Виканов. Защитник отметил, что Квачкова встретили его жена и дети.

Экс-полковник ГРУ отбывал наказание за попытку государственного переворота и экстремизм. В феврале суд изменил срок заключения Квачкова в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Напомним, по версии ФСБ, военный, будучи подозреваемым по делу о покушении на Анатолия Чубайса и находясь под подпиской о невыезде, посетил несколько российских городов, где провёл антиправительственную пропаганду среди военных. При этом сам бывший полковник отрицал свою вину.

По подозрению в покушении на Анатолия Чубайса, возглавлявшего тогда «РАО ЕЭС», Квачков был арестован в 2005 года. Однако в 2008 году он был оправдан присяжными. Приговор в 2013 году составил 13 лет колонии строгого режима, но впоследствии был смягчён до восьми лет. В 2017 году суд добавил к сроку 1,5 года по статье 282 УК РФ из-за видеообращения Квачкова из колонии, которое возбуждало ненависть и вражду.

В декабре прошлого года статья 282 была смягчена — уголовное наказание за первое нарушение по ней заменяется административным.

Ранее в беседе с НСН адвокат Квачкова Оксана Михалкина сообщила, что на волю её подзащитный выйдет 19 февраля, когда истечёт срок обжалования постановления суда. Однако ни защита, ни обвинение не намерены подавать апелляцию. По её словам, прокурор даже предлагал отпустить Квачкова прямо из зала суда.