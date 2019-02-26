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Экс-полковник ФСБ и сотрудник «Лаборатории Касперского» осуждены за госизмену

26 Февраля 2019 в 18:57
Экс-полковник ФСБ и сотрудник «Лаборатории Касперского» осуждены за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену. Также ему присужден штраф в 400 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости, еще один фигурант, сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, получил 14 лет колонии. Ему нужно выплатить 150 тысяч рублей.

Оба фигуранта лишены своих знаний: полковника и майора соответственно.

Михайлов и Стоянов обвиняются в передаче секретной информации, однако, в интересах следствия, более никаких других деталей не оглашается. К слову, дело рассматривали в закрытом режиме. Прессу допустили в зал только к моменту оглашения резолютивной части приговора.

Адвокаты уже заявили, что обжалуют приговор. 

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