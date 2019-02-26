Экс-полковник ФСБ и сотрудник «Лаборатории Касперского» осуждены за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену. Также ему присужден штраф в 400 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости, еще один фигурант, сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, получил 14 лет колонии. Ему нужно выплатить 150 тысяч рублей.

Оба фигуранта лишены своих знаний: полковника и майора соответственно.

Михайлов и Стоянов обвиняются в передаче секретной информации, однако, в интересах следствия, более никаких других деталей не оглашается. К слову, дело рассматривали в закрытом режиме. Прессу допустили в зал только к моменту оглашения резолютивной части приговора.Адвокаты уже заявили, что обжалуют приговор.