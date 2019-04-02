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Экс-офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГИЛ

2 Апреля 2019 в 13:17
Экс-офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГИЛ

Бывшего офицера Минобороны РФ Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строго режима за участие в террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России — прим. НСН), сообщает ТАСС.

Как отмечает RT, что дело Хисамова было возбуждено и велось сотрудниками ФСБ по Краснодарскому краю.

Хисамов уволился из военного ведомства в 2009 году по собственному желанию. В 2015 году он пересёк границу с Сирией. Для этого по данным МВД Таджикистана он использовал поддельный паспорт гражданина республики. В апреле 2017 он был задержан спецслужбами Турции при возвращении в РФ.

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