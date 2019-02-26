Экс-начальник Генштаба Замана арестован на Украине

Суд в Киеве принял решение об аресте экс-начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимира Замана по подозрению в государственной измене. Он отправлен под стражу до 27 марта, передает RT .

Бывший высокопоставленный военный был задержан 25 февраля Службой безопасности Украины, в операции приняли участие представители военной прокуратуры. Генерал-полковника, в частности, обвиняют в том, что по решению Генштаба в 2013 году было сокращено около 17 тысяч человек, в том числе свыше 14 тысяч бойцов, расформировано более 70 воинских частей и боевых объединений, а также учебных центров и территориальных центров комплектации.

Как отмечает Газета.ру , генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что действия экс-главы Генштаба привели к так называемой «аннексии Крыма». По словам Луценко, штат армии был сокращён на большее число военнослужащих, чем это предусмотрено законом.