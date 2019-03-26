Экс-министр Абызов обвинен по уголовному делу о хищении 4 млрд рублей

Уголовное дело открыто в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова по обвинению в хищении 4 миллиардов рублей. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на инфоормацию, предоставленную Следственным комитетом РФ.

Как отмечают в СК, речь идёт о периоде с апреля 2011 по ноябрь 2014 год. В то время Абызов, согласно следствию, был бенефициарным владельцем ряда оффшорных компаний, создав и возглавив преступное сообщество.

По версии следствия, Абызов со своим сообщниками «нагрели» акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» на 4 миллиарда рублей. Эти акционерные общества осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии. Похищенные средства были выведены за границу.

Как отмечает «Свободная пресса» , в Следственном комитете подчёркивают, что своими противоправными действиями Абызов поставил под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность нескольких регионов. Оперативное сопровождение по уголовному делу обеспечивают сотрудники Федеральной службы безопасности.

Как сообщает Москва 24 , премьер-министр Дмитрий Медведев проинформирован о задержании Абызова. Пресс-секретарь главы правительства отметил, что в случае доказательства сохранения Абызовым контроля в коммерческих структурах во время работы в кабмине, это будет означать нарушение закона.