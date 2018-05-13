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Экс-мэр Каменск-Уральского задержан по обвинению в получении взятки

13 Мая 2018 в 14:53
Экс-мэр Каменск-Уральского задержан по обвинению в получении взятки

Бывший мэр города Каменск-Уральский Михаил Астахов отправлен под домашний арест в связи с обвинениями в получении взятки. Об этом сообщают СМИ.

По данным следствия, Астахов, находясь на посту мэра, получил деньги от гендиректора частной строительной компании в обмен ан покровительство во время работ по двум муниципальным контрактам, пишет «Коммерсантъ».

Чиновнику, который в настоящий момент возглавляет Южный управленческий округ Свердловской области, предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере», предусматривающей в качестве наказания до 15 лет лишения свободы, пишет Газета.ру

 

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