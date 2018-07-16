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Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин развелся с женой

16 Июля 2018 в 15:21
Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин развелся с женой

Бывший кандидат в президенты от КПРФ, директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин развелся с супругой Ириной. Вместе они прожили 37 лет. В заявлении на развод Грудинин сообщил, что «его семейная жизнь с супругой» прекратилась почти десять лет назад.

При этом адвокат Елена Бойцова сообщила телеканалу «360», что Ирина Грудинина с этим утверждением не согласна. По ее словам, экс-кандидат в президенты просил супругу во время своей президентской кампании не расторгать брак.

Сторона Ирины Грудининой попросила считать датой расторжения брака не 2009-й год, а дату, когда бывший супруг подал заявление на развод. Адвокат также рассказала, что с 2009 года Павел Грудинин живет с другой женщиной.

 

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