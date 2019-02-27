Экс-госсекретарь США извинилась за то, что недооценила Россию

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт извинилась перед экс-кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Миттом Ромни за высмеивание его опасений насчет России, сообщает НСН.

Мадлен Олбрайт, возглавлявшая Госдеп при президенте Билле Клинтоне, заявила во время слушаний в комитете по разведке нижней палаты Конгресса США, что должна принести извинения господину Ромни за критику его высказываний во время предвыборной гонки 2012 года.

Тогда соперником Митта Ромни на пост президента США был демократ Барак Обама, который в итоге был переизбран на второй срок. Во время одного из дебатов Обама назвал заявления Ромни о том, что Россия является американским врагом номер один, элементом внешней политики прошлого века.

«Вам звонят 1980-ые и просят вернуть им их международную политику, так как холодная война закончилась уже 20 лет назад», — сказал Обама.