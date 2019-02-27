Среда
27 февраля
USD 65.62
EUR 74.49
Горячие новости

Экс-госсекретарь США извинилась за то, что недооценила Россию

27 Февраля 2019 в 07:25
Экс-госсекретарь США извинилась за то, что недооценила Россию

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт извинилась перед экс-кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Миттом Ромни за высмеивание его опасений насчет России, сообщает НСН.

Мадлен Олбрайт, возглавлявшая Госдеп при президенте Билле Клинтоне, заявила во время слушаний в комитете по разведке нижней палаты Конгресса США, что должна принести извинения господину Ромни за критику его высказываний во время предвыборной гонки 2012 года.

Тогда соперником Митта Ромни на пост президента США был демократ Барак Обама, который в итоге был переизбран на второй срок. Во время одного из дебатов Обама назвал заявления Ромни о том, что Россия является американским врагом номер один, элементом внешней политики прошлого века.

«Вам звонят 1980-ые и просят вернуть им их международную политику, так как холодная война закончилась уже 20 лет назад», — сказал Обама.

Новости за ночь: ВВС Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана
В свою очередь, Мадлен Олбрайт, которая поддерживала Обаму на выборах 2012 года, охарактеризовала заявления Ромни как «просто неверными» и «поистине устаревшими».

«Если мы бы жили в 20-ом веке, его позиции по России могла быть иметь какой-то смысл. Но мы живем в 21-ом веке, и думать, что Россия представляет для нас самую большую геостратегическую угрозу, абсолютно неверно», — сказала экс-госсекретарь США в то время.

Во время слушаний в Конгрессе во вторник, 26 февраля Олбрайт признала, что США помедлили с реагированием на угрозу со стороны России, назвала ABC News.

Ранее НСН сообщала, что Мадлен Олбрайт назвала нынешнего президента США Дональда Трампа «подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.