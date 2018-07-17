Экс-главу СКР по Москве поместили в «Лефортово»

Экс-главу СК по Москве Александра Дрыманова, задержанного по делу о взятке, поместили в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщают Вести.Ru со ссылкой на его адвоката Александра Карабанова.

Как отметил юрист, ходатайство об аресте следователем планируется направить в Лефортовский суд 18 июля.

Как напоминает «Русская планета», экс-глава столичного Следственного комитета фигурировал в деле о взятке за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову — соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Сам Дрыманов свою вину отрицает. Ранее сообщалось о задержании бывшего главы СКР по Москве у него дома.