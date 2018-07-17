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Экс-главу СК Москвы Дрыманова задержала ФСБ

17 Июля 2018 в 11:57
Экс-главу СК Москвы Дрыманова задержала ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали экс-главу СК по Москве Александра Дрыманова. Он задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщает РБК со ссылкой на источник. В СКР пока информацию не комментируют.

Дрыманов фигурировал в деле о коррупционных связях руководителей следственного ведомства с вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Сам бывший начальник московского управления СК свои связи с Калашовым отрицал.

1 июня Дрыманов ушел в отпуск с последующим увольнением, отмечают «Дни.ру». Столичным отделением следственного ведомства он руководил с 2015 года, пишут «Новые известия». 

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