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Экс-главу штаба Трампа обвинили в отмывании денег

10 Января 2018 в 22:09
Экс-главу штаба Трампа обвинили в отмывании денег

Кипрская компания «Surf Horizon Limited» подала иск против бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса, обвинив их в отмывании значительной денежной суммы в 2008 году, передает ТАСС.

Истец уверяет, что Манафорт и Гейтс присвоили себе более $900 тысяч.

Как утверждает «Bloomberg», «Surf Horizon Limited»   принадлежит российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.

68-летний Пол Джон Манафорт — младший — американский юрист, лоббист и политический консультант. Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016 году.

Во время избирательных кампаний кандидатов в президенты США, он был советником республиканцев Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша и Боба Доула.

Манафорт лоббировал интересы спорных иностранных лидеров, таких как президент Украины Виктор Янукович; бывший диктатор Филиппин Фердинанд Маркос; диктатор бывшей Демократической Республики Конго Мобуту Сесе Секо; и лидера партизан Анголы Жонаша Савимби.

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