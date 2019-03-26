Экс-главу Коми Гайзера просят отправить в колонию на 21 год

Сторона государственного обвинения просит Замоскворецкий суд Москвы приговорить бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году заключения в колонии строгого режима.

Как отмечает RT , прокурор также предлагает ограничить свободу Гайзера на два года после отбытия наказания и обязать выплатить штраф в полмиллиарда рублей. Кроме того, экс-чиновника предлагается лишить права занимать должности на государственной службе в течение пяти лет.

Вячеслав Гайзер был взят под стражу в сентябре 2015 года по обвинению в мошенничестве, организации преступной группы, взяточничестве и отмывании денег.

В качестве смягчающих обстоятельств прокурор попросил суд принять во внимание состояние здоровья Гайзера и родственников, которые находятся у него на иждивении.