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Экс-главу ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова доставили в суд

17 Июля 2018 в 19:28
Экс-главу ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова доставили в суд

Следствие направило в Лефортовский суд ходатайство об аресте экс‐главы московского управления СК Александра Дрыманова. Он был задержан сегодня, 17 июля по делу о взятке. Как сообщает телеканал «360», следствие просит заключить подозреваемого под стражу.

Предположительно Дрыманова задержали по делу Шакро Молодого, впрочем, осведомленные источники утверждают, что у следствия достаточно улик для возбуждения дела еще по нескольким эпизодам.

Сам экс-глава СК по Москве уже доставлен в суд. Свою вину он не признает и готовится к «процессуальному сражению»

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