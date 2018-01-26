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Экс-глава Общественного совета при Минкульте: Фильмы как «Смерть Сталина» в России идти не должны

26 Января 2018 в 12:37
Экс-глава Общественного совета при Минкульте: Фильмы как «Смерть Сталина» в России идти не должны

Фильмы, подобные «Смерти Сталина», в России идти не должны. Такое мнение бывший глава Общественного совета при Мункультуры Павел Пожигайло на пресс-конференции НСН на тему: «Смех сквозь слёзы: Скандал вокруг комедии «Смерть Сталина»».

«Я считаю, что такие фильмы не должны идти. Потому что в конечном итоге произойдет девальвация ценностей. Потому что если разбираться, то может оказаться, что у нас нет ни одного правителя консенсусно положительного. Николай II, оказывается, плохой. Сталин – плохой, Путин плохой, Иван Грозный… Есть опасность в стране засомневаться. Есть табуированные темы. Это межнациональные, межрелигиозные отношения. И наша история. Другое дело, что у нас пока не выработан легитимный, спокойный инструмент. И начинают говорить о цензуре»,- посетовал он.

Ранее зампред Общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов рассказал в эфире НСН подробности отзыва прокатного удостоверения британской комедии.

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