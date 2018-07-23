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Экс-глава МИД РФ предупредил американцев о диктовке Путиным слов Трампу

23 Июля 2018 в 08:02
Экс-глава МИД РФ предупредил американцев о диктовке Путиным слов Трампу
Фото: kremlin.ru

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев заявил в эфире телеканала CNN, что главным поводом для беспокойства американцев в связи со встречей лидеров США и России в Хельсинки является то, что президент Трамп почти слово в слово повторял основные мысли президента Путина, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По словам Козырева, заявления президента Трампа о том, что отношения России и США ухудшились из-за глупости американцев, сыграли в пользу российского президента.

«Проблема не в том, чтобы иметь хорошие или благоприятные отношения, а в том, чтобы иметь отношения, основанные на том, что вся вина лежит на Америке и ее глупости, и она должна исправить свое поведение. Это создает чрезвычайную ситуацию», — сказал бывший дипломат.

Первый министр иностранных дел постсоветской России добавил, что в своей молодости на улице раздавались призывы «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», а сегодня он слышит призывы к объединению авторитарных правителей, сообщает Raw Story.

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