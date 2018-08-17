Экс-глава ЦБ: Дефолт России не грозит

Россияне могут не опасаться дефолта. Такую точку зрения высказал бывший глава Центробанка страны Сергей Дубинин. По его словам, нынешняя ситуация в российской экономике не имеет ничего общего с тем, что происходило в 90-е годы. Дубинин подчеркнул, что «мы живем в совершенно другое время».

Напомним, на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, правительство и Центробанк имеет все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности, подчёркивает «ФедералПресс». Силуанов отметил, что в последние годы экономика страна стала устойчивее к внешним шокам.