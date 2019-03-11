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Экс-глава банка "Открытие" Евгений Данкевич заочно арестован судом

11 Марта 2019 в 16:47
Экс-глава банка "Открытие" Евгений Данкевич заочно арестован судом

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка "Открытие" Евгения Данкевича. Он был объявлен в розыск по делу о растрате 34 млрд рублей. Ходатайство будет рассматривать Басманный суд Москвы.

Ранее объявленного в розыск экс-главу банка «Открытие» нашли в Израиле. Адвокат гражданина России Норайр Шахназаров заявил, что его подзащитный «находится на лечении за пределами страны», пишет RT.

Евгений Данкевич был объявлен в розыск 4 февраля. По версии следствия, он вступил в сговор с руководителями компаний O1 Group и «O1 Груп Финанс» в 2017 году. Организации являлись заемщиками «Открытия». Совместно они разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей. Зная, что реальная стоимость облигаций значительно меньше их номинала, Данкевич поручил приобрести их по полной стоимости. В результате O1 Group получила более 34 млрд рублей и досрочно погасила задолженность по кредитам в «Открытии».

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