Экс-глава Апелляционного суда Крыма задержан на Украине за госизмену

Украинские правоохранители задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, который находился в розыске по обвинению в государственной измене. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Чернобук руководил Апелляционным судом Крыма до марта 2014 года. Затем он был назначен на аналогичную должность в Днепропетровскую область. В сентябре 2016 Чернобука уволили. Теперь его подозревают в «сотрудничестве с оккупационными властями» за то, что он якобы помогал крымским судам «перейти на работу по российским законам», пишет «112 Украина».

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года, на котором за вступление в РФ проголосовали больше 90% жителей полуострова.