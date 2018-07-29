Экс-футболист сборной РФ ответил на недовольство Гамовой

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин заступился за футболистов сборной РФ, на которых с критиков обрушилась известная волейболистка Екатерина Гамова.

Спортсменка выразила недовольство тем, что вся сборная после выхода в ¼ ЧМ-2018 получила звание «заслуженный мастер спорта». Гамова напомнила, что не все игроки волейбольной сборной получили ЗМС даже за победу в чемпионате мира.

«Это вопрос к руководителям российского спорта. Но согласитесь, что четвертьфинал мунидаля — это прекрасное достижение. С одной стороны, соглашусь с Гамовой, а с другой — понимаю уровень конкуренции в футболе», — сказал Алдонин, слова которого приводит Газета.ру

Накануне президент РФ Владимир Путин встретился с футболистами в Кремле и наградил их за достижения. Так, наставник сборной Станислав Черчесов получил орден Александра Невского, защитник Сергей Игнашевич и вратарь Игорь Акинфеев удостоились ордена Почета.

Вечером на Манежной площади состоялся концерт, посвященный достижения российского спорта, который собрал 30 тысяч зрителей.