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Экс-футболист Джордж Веа объявлен избранным президентом Либерии

29 Декабря 2017 в 22:37

Избирательный орган Либерии сегодня объявил кандидата от оппозиционной «Коалиции за демократические перемены» Джорджа Веа избранным президентом страны после состоявшегося 26 декабря второго тура президентских выборов, сообщает «Синьхуа».

Веа является первым и единственным африканцем, который смог выиграть «Золотой мяч». Включён в список величайших футболистов XX века по версии «World Soccer».

После завершения футбольной карьеры Веа занялся гуманитарной и политической деятельностью, и в 2005 году баллотировался на пост президента Либерии. Победив в первом туре голосования с 28% голосов, во втором туре он проиграл 67-летней Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.


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