Экс-футболист Джордж Веа объявлен избранным президентом Либерии

Избирательный орган Либерии сегодня объявил кандидата от оппозиционной «Коалиции за демократические перемены» Джорджа Веа избранным президентом страны после состоявшегося 26 декабря второго тура президентских выборов, сообщает «Синьхуа».

Веа является первым и единственным африканцем, который смог выиграть «Золотой мяч». Включён в список величайших футболистов XX века по версии «World Soccer».

После завершения футбольной карьеры Веа занялся гуманитарной и политической деятельностью, и в 2005 году баллотировался на пост президента Либерии. Победив в первом туре голосования с 28% голосов, во втором туре он проиграл 67-летней Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.



