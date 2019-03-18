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Экс-депутат Валерий Язев стал банкротом

18 Марта 2019 в 21:39
Экс-депутат Валерий Язев стал банкротом

69-летний экс-депутат Государственной думы второго, третьего, четвёртого, пятого и шестого созывов, генерал-майор казачьих войск, доктор экономических наук, единоросс Валерий Язев Арбитражным судом г. Москвы признан банкротом, введена процедура реструктуризация его долгов.

Реструктуризацией долгов Язева займется СРО арбитражных управляющих «Стратегия». Процедура реализации имущества гражданина введена сроком на полгода.

С заявлением о банкротстве Язева обратился ПАО «Совкомбанк», передает «Интерфакс».

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