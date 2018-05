Экс-депутат Рады даст показания по «российскому делу» в США

Фото: J. Scott Applewhite // AP

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко получил повестку в суд для дачи показаний перед большим жюри присяжных, связанных с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом он рассказал изданию Politico, сообщаетПо его словам, вопросы к нему будут касаться разработанного им «плана» примирения в Украине, которым он поделился в начале 2017 года с Майклом Коуэном, личным адвокатом президента Дональда Трампа. В «плане», в частности, предлагается «сдать в аренду» России Крымский полуостров на 50 лет в обмен на прекращение конфликта в Донбассе. Кроме того, Артеменко предложил администрации Трампа снять санкции с России, введенные президентом Обамой.В феврале 2017 года газета The New York Times сообщила о поступлении Майклу Флинну, в то время советнику по национальной безопасности, предложения снять санкции с России. По данным издания, Артеменко вышел на контакт с Феликсом Сатером, бывшим бизнес-коллегой Трампа, чтобы узнать, как передать администрации президента США свой «план». Сатер познакомил Артеменко с Коуэном, который затем оставил «план» Артеменко на столе у Флинна, хотя Коуэн это отрицает и, по его словам, он уничтожил полученные от Артеменко документы.В марте 2018 года газета The Washington Post написала , что по словам Коуэна, во время их встречи Артеменко похвастался тем, что официальные представители России поддерживали его «план» примирения в Украине. Однако сам Артеменко опроверг это заявление и сказал изданию, что «план» разрабатывался только при участии представителей Украины.Напомним, в марте 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. На Западе это расценили как «аннексию» и наложили на Россию санкции.