Экс-депутат Худяков снял свою кандидатуру с выборов

Кандидат в президенты от партии «Честно», экс-депутат Госдумы Роман Худяков снял свою кандидатуру с выборов. По его словам, он решил поддержать действующего президента РФ Владимира Путина. С такими словами он выступил 22 января во время заседания ЦИК.

«Я принял решение, что мы должны объединиться вокруг единственного нашего кандидата Владимира Владимировича Путина», - заявил Худяков.

В то же время экс-депутат подчеркнул, что на данный момент он собрал 105 тысяч подписей.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. В понедельник, 22 января, стало известно, что завершился сбор подписей в поддержку Путина.