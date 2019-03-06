Экс-чиновница «никто не просил рожать» отправилась в Испанию

Экс-глава свердловского департамента молодежной политики, олимпийская чемпионка Ольга Глацких, потерявшая пост из-за фразы «государство не просило вас рожать», отправилась в Испанию. В Instagram она написала, что летом планирует провести в рамках проекта «Ты сможешь сам» международные спортивные сборы в Испании, в которых примут участие гимнастки со всей России, сообщает Ura.ru.

Глацких добавила, что регистрирует фонд для поддержки спортивно одаренных детей из регионов, передает « ФедералПресс ».

Ранее директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева в эфире телеканала «Томикс ТВ» заявила, что за питание детей в школах должны отвечать родители, а не государство или муниципалитеты. Корень всех проблем школьного питания в недостаточном финансировании, заявила в эфире НСН глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.