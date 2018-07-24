Экономист пояснил особенности методики сопоставления зарплат в разных странах

ВШЭ опубликовала специальный выпуск мониторинга «Население России в 2018 году: доходы, расходы и социальное самочувствие». Эксперты обсуждали сопоставления зарплат в 2011-2017 годах в разных странах. Однако, в интервью ТАСС доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон пояснил, что сопоставление уровня заработных плат только по паритету покупательной способности (ППС) не является корректным. Он отметил, что специалисты используют целую систему показателей, а не один индикатор.

Наибольший резонанс вызвало сопоставление уровня реальных зарплат России и Белоруссии по ППС. По данным исследования, заработная плата в России в 2017 году составила $1,640 тыс., а в Белоруссии этот показатель составлял $1,648 тыс. При этом реальные цифры для нашей страны значительно превысили показатели соседнего государства: $670,9 и $421,9.

Якобсон отметил, что СМИ «выхватили одну цифру», а ППС определяется по ограниченному кругу товаров и услуг, поэтому многое зависит от того, каков этот спектр.

«В Белоруссии цены на ряд товаров регулируются, и от этого…возникает некоторый дефицит в ряде случаев. Данный показатель этого не учитывает. Еще один момент: в Москве гораздо большую долю, чем в Минске составляют так называемые не зарплатные доходы. И этот конкретный показатель, выдернутый из большого текста, этого не учитывает», - пояснил Якобсон.

Экономист отметил, что единственная цифра для определения показателей не совсем корректна, для полноценной картины необходимо использовать весь арсенал представленных данных.