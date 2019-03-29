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Эколог Шингаркин объявил о создании движения «Зеленая Москва»

29 Марта 2019 в 15:55
Эколог Шингаркин объявил о создании движения «Зеленая Москва»

Депутат Госдумы 6 созыва Максим Шингаркин решил создать общественное экологическое движение «Зеленая Москва». К нему присоединились телеведущий Тимофей Баженов, а также ученый Игорь Острецов.

Как рассказал автор инициативы, «Зеленая Москва» планирует организовывать мероприятия, посвящённые озеленению дворов, реабилитации водоёмов столицы, раздельному сбора мусора. Активисты также будут уделять внимание борьбе с мусоросжигающими заводами и свалками.

Ранее Максим Шингаркин заявил о начале сбора подписей жителей мегаполиса за закрытие мусоросжигательного завода №4 в Некрасовке.

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