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Эколог призвал закрыть мусоросжигательный завод в Некрасовке

6 Марта 2019 в 13:07
Эколог призвал закрыть мусоросжигательный завод в Некрасовке

Эколог и политик Максим Шингаркин призвал закрыть мусоросжигательный завод №4 в Некрасовке. В соцсетях экс-депутат Госдумы выложил видео, которое запечатлело, как он тушит дымящий макет МСЗ №4. «Мусоросжигательный завод №4 убивает москвичей», - заявил Шингаркин.

Ранее Максим Шингаркин объявил о сборе подписей москвичей за закрытие МСЗ в Некрасовке. По словам эколога, завод выбрасывает в воздух канцерогены и диоксины. Кроме того, продолжение его эксплуатации противоречит федеральному закону «Об отходах производства и потребления».

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН заявил, что сортировка мусора нейросетями - это фантастика.

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