Экипировку «солдата будущего» показали на форуме «Армия-2018»

Экзоскелет из углепластика, который призван облегчить передвижение солдат с грузами до 50 кг, представлен на военно-техническом форуме «Армия-2018», проходящем в Подмосковье.

В пресс-релизе госкорпорации «Ростех» говорится, что экзоскелет предназначен для экипировки «солдата будущего», он разработан в центральном НИИ точного машиностроения. Конструкция разгружает опорно-двигательный аппарат, облегчая передвижения бойцов с грузами во время длительных маршей или при проведении штурмовых операций. Новинка уже прошла испытания в реальных боевых условиях и показала свою высокую эффективность, пишет «Газета.ру».

Где проходила апробация экзоскелета, не сообщается.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» стартовал сегодня в подмосковном парке «Патриот». Он продлится до 26 августа. На форуме представлены образцы оружия, военной техники и технологий отечественных военно-промышленных предприятий, пишут «Известия».