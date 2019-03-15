Экипаж «Союз МС-12» прибыл на МКС. Видео

Российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук успешно прибыли на Международную космическую станцию. Как передает RT , экипаж «Союз МС-12» перешёл с пилотируемого корабля на борт МКС. Все чувствуют себя хорошо.

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 22.14 по московскому времени. Как отмечает Газета.ру , запуск транслировался в прямом эфире на сайтах «Роскосмоса» и NASA.





Стыковка с МКС проходила в автоматическом режиме и успешно состоялась в 04:01 по московскому времени. Корабль причалил к МКС после шестичасового полета. На борту станции новый экипаж встретили россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейни Давид Сен-Жак из Канады.

«Союз МС-12» доставил на станцию почти 127 кг различных грузов, уточняют «Известия» . За время экспедиции, которое составит более 200 суток, новый экипаж должен провести более 60 экспериментов. Российские космонавты Кононенко и Овчинин также выйдут в открытый космос. Произойти это должно в конце мая, сообщает РЕН ТВ .

Овчинин и Хейг должны были отправиться на орбиту 11 октября 2018 года. Однако тогда произошла авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ» вскоре после старта, участники экспедиции выжили благодаря российской системе спасения.