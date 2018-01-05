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Екатерина Гордон пойдет на президентские выборы под другой фамилией

5 Января 2018 в 15:53
Екатерина Гордон пойдет на президентские выборы под другой фамилией

Правозащитница Екатерина Гордон, выдвинутая кандидатом на президентские выборы 2018 года, будет баллотироваться под фамилией Прокофьева, которая была дана ей при рождении. Об этом она сообщила 5 января в Facebook.

Гордон рассказала, что активно ведет сбор подписей и отсутствие денег никак на этот процесс не влияет.

«Думаю - это и есть честный процесс. Спасибо каждому человеку из каждой точки России за поддержку! Это очень важно», - написала телеведущая.

27 декабря Екатерина Гордон, выдвинутая кандидатом в президенты Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, подала документы в ЦИК. Теперь ей предстоит собрать 100 тысяч подписей для права участия в выборах.

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