Екатерина Гордон исключила политику в деле о закрытии школы «Горки»

Правозащитница, юрист Екатерина Гордон на пресс-конференции НСН заявила, приняла сторону родителей в подмосковной школе «Горки». Когда учебное заведение было закрыто из-за якобы аварийного состояния, родители начали акции протеста, стали писать письма с помощью о защите. Они предполагают, что кого-то заинтересовали 16 га земли, на которых расположены несколько зданий школы и музей.

«Не думаю, что у ситуации политический окрас. Мне казалось, что родителей должны были бы поддержать, но заранее всем раздали роли. Это стало ясно в ходе подготовки пресс-конференции. Сейчас выгодно снимать разрушенные здания, в которых действительно нельзя заниматься. И в этом контексте, а я поддерживаю родителей, мы будем использовать все способы, чтобы с карты Подмосковья случайно не исчезло здания. Земля уже исчезает, статус ее меняется, а это больше полутора десятков гектаров», - заявила правозащитница и общественный деятель.

Действительно многие родители уверены, что именно 16 га ценной подмосковной земли, которую занимает эта школа, стали причиной её закрытия. Ведь учебное заведение закрыли 29 октября, при этом речи, что такой вариант развития событий возможен, еще 1 сентября не было. Роспотребнадзор выявил нарушения, но в школе всё равно начался учебный год.

«Допустим, нет коррупционной составляющей, нет захвата земли… Но в таком случае плохо проведена работа с родителями. И они уже не верят в бумажки и совещания. Есть выход – конкретный план по работе озвучивают конкретные люди. Озвучивают сроки, исполнителей. Куда делись выделенные 14 млн рублей на ремонт? Кто виноват в том, что они исчезли? Нужно все эти вопросы решать и важно, чтобы была налажена коммуникация. Родители требуют ответов на свои вопросы. И если сейчас активность затихнет, то не удивлюсь, если эти гектары исчезнут. А вообще очень похоже, что детей из школы выживали. Сначала не стало горячего питания, потом питьевой воды. Кому это нужно – большой вопрос», - предположила Екатерина Гордон.

Ранее вдова бывшего директора школы «Горки» София Шаргородская в пресс-центре НСН рассказала, что захват территории начался ещё в 2005 году.