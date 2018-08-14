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Египетских болельщиков впервые с 2012 года пустят на стадионы

14 Августа 2018 в 18:56
Египетских болельщиков впервые с 2012 года пустят на стадионы

Впервые за шест лет власти Египта разрешили болельщикам посещать футбольные матчи, сообщает Газета.ру.

Запрет был введён в 2012 году в результате трагического инцидента на стадионе города Порт-Саид, когда после матча команд «Аль-Масри» и «Аль-Ахли» из Каира на трибунах вспыхнула драка. В ходе потасовки погибло более 70 человек.

Как сообщили власти страны, запрет будет сниматься поэтапно. В первое время на стадион будут разрешать приходить не более пяти тысячам болельщиков. Официальное снятие запрета вступит в действие первого сентября.

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