Египетских болельщиков впервые с 2012 года пустят на стадионы

Впервые за шест лет власти Египта разрешили болельщикам посещать футбольные матчи, сообщает Газета.ру.

Запрет был введён в 2012 году в результате трагического инцидента на стадионе города Порт-Саид, когда после матча команд «Аль-Масри» и «Аль-Ахли» из Каира на трибунах вспыхнула драка. В ходе потасовки погибло более 70 человек.

Как сообщили власти страны, запрет будет сниматься поэтапно. В первое время на стадион будут разрешать приходить не более пяти тысячам болельщиков. Официальное снятие запрета вступит в действие первого сентября.